Quando cala il sole, Catania si mostra in modo diverso, con le sue strade illuminate e le ombre che si allungano tra i palazzi. La pietra lavica del centro storico si accende di luci e si mescola alle ombre, creando un’atmosfera particolare. Le vie del centro si popolano di cittadini e visitatori, mentre tra i vicoli si possono scorgere dettagli che richiamano storie e leggende locali.

Quando il sole tramonta, Catania rivela il suo volto più enigmatico. Faremo insieme una passeggiata notturna tra le vie del centro storico, dove la pietra lavica sembra sussurrare storie di maghi, fiumi sepolti e cavalieri senza testa. Accompagnati dalla nostra guida Silvia, esploreremo le "ombre" della città attraverso 5 tappe indimenticabili: 1. Piazza Duomo: Il Risveglio del Liotru - Inizieremo ai piedi dell'Elefante. Conoscerete la leggenda del mago Eliodoro, che si dice abbia dato vita alla statua di lava per sfidare i potenti. Osserveremo insieme i segni invisibili del terremoto del 1693 sulla facciata della Cattedrale.2. La Fontana dell'Amenano: Il Fiume Fantasma - Scopriremo il segreto dell' "acqua a lenzuolo". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Catania tra luci e ombre: i segreti della città nera

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