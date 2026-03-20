San Francesco l' Ospedale di Comunità ancora fermo | luci e ombre sul progetto

A due mesi dalla data di inizio prevista, i lavori per l'ospedale di comunità a San Francesco a Folloni non sono ancora iniziati. L'edificio rimane fermo, mentre si attendono aggiornamenti sullo stato del progetto e sui motivi del ritardo. Nessuna attività di costruzione è stata avviata e il cantiere resta vuoto, lasciando in sospeso le aspettative della comunità locale.

Ospedale di comunità a San Francesco: il momento della chiarezza. La nota del gruppo Azione Popolare Montella A due mesi di distanza dall'avvio previsto, i lavori per l'ospedale di comunità a San Francesco a Folloni non sono ancora iniziati. Un fatto oggettivo che conferma quanto da noi sostenuto fin dall'inizio: i nostri dubbi erano fondati. Ad oggi non sono emersi titoli di proprietà certi, né tantomeno documenti attestanti i requisiti minimi antisismici richiesti dal bando. Eppure, nonostante le aggressioni verbali ricevute, non ci siamo mai fermati. Abbiamo svolto con dedizione il nostro lavoro di opposizione, rispettando il mandato elettorale che i cittadini ci hanno concesso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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