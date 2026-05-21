Lucchese - Il mercato Una Pantera trasteverina

Nel mondo del calcio, la squadra di Lucchese aspetta l’annuncio ufficiale sulla composizione dello staff tecnico, mentre il mercato si muove con alcune trattative in corso. La società rossonera non ha ancora comunicato chi guiderà la squadra nella prossima stagione, e i giocatori attualmente in rosa sono in attesa di aggiornamenti. Nel frattempo, si fanno strada voci su possibili acquisti e cessioni, mentre il club si prepara a definire le strategie per il futuro.

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In attesa di conoscere le decisioni da parte della società rossonera in merito al futuro staff tecnico – che dovrebbe essere composto da Marco Bernardini allenatore della prima squadra, Marco Ardone "vice" e Lorenzo Mariani preparatore atletico, dunque uno staff tutto nuovo –, fonti vicine proprio al Trastevere, società nella quale ha militato fino a maggio proprio il trentanovenne tecnico romano, sostengono che vestiranno la maglia rossonera, addirittura, quattro ex calciatori del Trastevere. Si parla, ad esempio, del difensore centrale di 30 anni Simone Mattia che ha alle spalle oltre 250 partite tra serie "C" e serie "D", maturate, tra le altre, con le maglie di Paganese e Flaminia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il mercato. Una Pantera... trasteverina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lucchese - La strategia della società. Brunori vuole una Pantera forte a 360 gradiMentre la squadra è impegnata nella conquista degli ultimi punti utili per conquistare la certezza matematica della serie "D" – che dovrebbero... Lucchese - Il count-down. La Pantera affila gli artigliNel corso delle sue prime conferenze stampa da allenatore della Lucchese, Sergio Pirozzi disse, se non ricordiamo male, che, per vincere il... Lucchese - Il mercato. Una Pantera... trasteverinaIn arrivo quattro ex della formazione laziale che Bernardini ha portato ai play-off. I difensori Mattia e Petrucci, il portiere Della Rocca e il mediano di regia Baldari. sport.quotidiano.net Lucchese - The Market. A Panther... from TrastevereFour former players from the Lazio team Bernardini led to the playoffs are arriving: defenders Mattia and Petrucci, goalkeeper Della Rocca, and midfielder Baldari. sport.quotidiano.net