Luca De Tullio è stato ospite dell’ultima puntata di Swin Zone, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Durante l’intervista, ha parlato della sua esperienza negli acque libere, affermando che un allenatore lo ha riportato ai suoi livelli e che, sebbene sia un’altra dimensione rispetto alle discipline in piscina, possiede le caratteristiche adatte per affrontarla. De Tullio ha anche condiviso alcuni dettagli sulla sua preparazione e sulle sfide che incontra in questa specialità.

Luca De Tullio è stato l’ospite dell’ultima puntata di Swin Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il nuotatore pugliese si è raccontato a 360 gradi tra presente e futuro, toccando numerosi spunti di interesse. Si è partiti con il punto della situazione sulle condizioni del classe 2003: “Adesso sto bene. Come ho già raccontato diverse volte la scorsa stagione è stata difficile. Tornare agli Assoluti è stato bello e lo faccio sempre con tanta ansia. Quella che si merita la gara anche se è una competizione che ho fatto diverse volte. Quindi ora sto meglio dopo essermi tolto il peso della qualificazione per gli Europei. Sto provando a qualificarmi anche per i 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luca De Tullio: “Antonelli mi ha riportato ai miei livelli. Acque libere un altro mondo, ma ho le caratteristiche giuste”

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