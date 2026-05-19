Alessio Di Ponzio, vincitore del circuito Ballo di Amici 25, ha condiviso il suo percorso di crescita, raccontando di aver avuto difficoltà a inserirsi durante l’infanzia a causa di gusti diversi dai coetanei, in particolare per il calcio. Dopo aver toccato il fondo, è tornato a frequentare la scuola, un’esperienza che gli ha consentito di chiudere un ciclo. Tra i sacrifici fatti da bambino, ha ricordato il desiderio di trovare le persone giuste per sentirsi accolto e compreso.

Il momento della finale che porterà nel cuore? «È difficile portarmi solo un momento: ho ballato tutti i miei pezzi preferiti, e l'emozione è stata così grande che penso che non la dimenticherò mai». Quando ha capito che avrebbe voluto fare il ballerino? «Molto piccolo. C'è sempre stata una spinta che sentivo dentro di me: faticavo a pensare a qualcosa che non fosse la danza. Temevo, però, che fosse un sogno troppo grande per me, anche se ha iniziato a costarmi dei sacrifici». Per esempio? «Magari saltavo la festa di qualche compagno perché i soldi per il regalo preferivo investirli in qualche lezione di danza in più: ero piccolo, ma sono tutte cose rifarei perché era quella fame a farmi vivere e andare avanti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amici 25, Alessio Di Ponzio: «Tornare nella scuola dopo aver toccato il fondo mi ha permesso di chiudere un cerchio. Da bambino venivo guardato strano perché non mi piaceva il calcio: ho faticato a inserirmi fino a quando non ho trovato le persone giuste»

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Amici 25 - Alessio - Una dedica al bambino che eri

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