Un cittadino di Modena ha raccontato di aver evitato un'aggressione con coltello nel centro della città. Secondo la sua testimonianza, ha inseguito l'aggressore lungo alcune vie prima di essere colpito alla testa, mentre quest’ultimo cercava di ferirlo al cuore. Nonostante il sanguinamento, l’uomo è riuscito a immobilizzare il polso dell’aggressore, impedendogli di proseguire con l’attacco. La scena si è svolta tra via Emilia e Rua Pioppa, senza ulteriori dettagli sul seguito dell’evento.

Modena, 17 maggio 2026 – “L’ho inseguito da via Emilia a Rua Pioppa, ha provato a colpirmi con un coltello al cuore e poi mi ha preso invece al capo, ma sono riuscito a bloccargli il polso”. Un taglio orizzontale gli attraversa la testa, le mani sono sporche di sangue. Luca Signorelli, modenese, programmatore di software per macchinari industriali sta studiando per un concorso per diventare insegnante tecnico professionale. È l’uomo che con prontezza e coraggio ha inseguito e immobilizzato Salim El Koudri. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacaauto-punta-pedoni-marciapiede-video-telecamere-alto-q16ymb0g Attentato a Modena in via Emilia centro; nella foto l’uomo che ha fermato l’attentatore "Stavo passeggiando, poi ho visto le persone volare via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luca, il cittadino eroe di Modena: “Ho schivato la coltellata al cuore, mi ha preso la testa. Sanguinavo, ma l’ho immobilizzato”

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