Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale si sono svolte oggi, giovedì 21 maggio 2026, con i numeri vincenti che sono stati annunciati poco prima delle 19:30. Chi ha partecipato ha potuto acquistare i biglietti fino a quell’orario, con la possibilità di tentare la fortuna anche con l’estrazione precedente, avvenuta martedì 19 maggio. In quell’occasione non sono stati registrati né 6 né 5+ come combinazioni vincitrici.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 19 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 67 (98) 66 (86) 10 (77) 3 (67) 74 (59)Cagliari: 41 (103) 63 (69) 12 (61) 45 (54) 27 (52)Firenze: 78 (74) 28 (73) 3 (47) 4 (43) 17 (42)Genova: 66 (85) 6 (75) 3 (59) 53 (56) 90 (55)Milano: 77 (82) 61 (76) 88 (66) 15 (64) 67 (53)Napoli: 40 (110) 1 (89) 81 (55) 84 (47) 59 (47)Palermo: 90 (80) 6... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 21 maggio 2026: numeri e combinazione vincente

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