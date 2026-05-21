Lotta alla Xylella nuove regole per i vivai pugliesi | scatta il protocollo di sicurezza

Da baritoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno introdotto nuove regole per i vivai pugliesi in risposta alla diffusione della Xylella fastidiosa. Il protocollo di sicurezza prevede controlli più severi, l’uso di tecnologie di protezione avanzate e standard uniformi applicati su tutto il territorio nazionale. Queste misure riguardano la produzione e la movimentazione delle piante nelle aree interessate dal batterio. L’obiettivo è rafforzare la tutela delle colture e delle aree agricole colpite dal batterio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un sistema di controlli più rigoroso, tecnologie di protezione avanzate e standard uniformi su tutto il territorio nazionale per garantire la produzione e la movimentazione in sicurezza delle piante nelle aree interessate dalla Xylella fastidiosa. È questo l’obiettivo del nuovo documento tecnico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Lotta alla zanzara, scatta il piano del Comune: le regole d’oro per i bolognesiBologna, 7 maggio 2026 - Cosa devono fare i bolognesi e la novità del 2026: il rilascio del maschio sterile si espande a San Donato-San Vitale anche...

Lotta alla Xylella, audizione alla Camera per l'assessore Paolicelli: "In Puglia un Piano da 300 milioni di euro"“Stiamo utilizzando in maniera concreta ed efficace tutte le risorse disponibili per contrastare la Xylella e rigenerare il nostro patrimonio...

Xylella, il nodo commissario. Decaro: mai stato contrarioGoverno nazionale e Regione Puglia sempre più in sintonia sul futuro della lotta alla Xylella. A cominciare dal nodo principale, cioè la nuova governance, con la nomina di un Commissario straordinario ... lagazzettadelmezzogiorno.it

LUCERA XYLELLA Xylella, dalla Regione Puglia contributi ai Comuni: Lucera approva il progetto per il contrasto al vettoreGiunta ha approvato il progetto relativo agli interventi fitosanitari destinati al contrasto dello stadio giovanile dei vettori del batterio ... statoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web