Lotta alla Xylella nuove regole per i vivai pugliesi | scatta il protocollo di sicurezza

Le autorità hanno introdotto nuove regole per i vivai pugliesi in risposta alla diffusione della Xylella fastidiosa. Il protocollo di sicurezza prevede controlli più severi, l’uso di tecnologie di protezione avanzate e standard uniformi applicati su tutto il territorio nazionale. Queste misure riguardano la produzione e la movimentazione delle piante nelle aree interessate dal batterio. L’obiettivo è rafforzare la tutela delle colture e delle aree agricole colpite dal batterio.

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