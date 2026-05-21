Lotta alla Xylella nuove regole per i vivai pugliesi | scatta il protocollo di sicurezza
Le autorità hanno introdotto nuove regole per i vivai pugliesi in risposta alla diffusione della Xylella fastidiosa. Il protocollo di sicurezza prevede controlli più severi, l’uso di tecnologie di protezione avanzate e standard uniformi applicati su tutto il territorio nazionale. Queste misure riguardano la produzione e la movimentazione delle piante nelle aree interessate dal batterio. L’obiettivo è rafforzare la tutela delle colture e delle aree agricole colpite dal batterio.
Un sistema di controlli più rigoroso, tecnologie di protezione avanzate e standard uniformi su tutto il territorio nazionale per garantire la produzione e la movimentazione in sicurezza delle piante nelle aree interessate dalla Xylella fastidiosa. È questo l’obiettivo del nuovo documento tecnico. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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