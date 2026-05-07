Il Comune di Bologna ha avviato il nuovo piano di lotta alle zanzare, con regole specifiche da seguire per i cittadini. Tra le misure previste nel 2026, spicca il rilascio di maschi sterilizzati, in aggiunta alle consuete attività di prevenzione. Le iniziative mirano a ridurre la presenza di insetti nei quartieri della città, coinvolgendo direttamente la comunità nelle procedure e nelle pratiche da adottare.

Bologna, 7 maggio 2026 - Cosa devono fare i bolognesi e la novità del 2026: il rilascio del maschio sterile si espande a San Donato-San Vitale anche grazie a partner privati come BolognaFiere, Camplus, Cotabo, Conad, Hera, Unipol, L'Operosa, Arci Trigari, Virtus Atletica, San Donato Calcio, con il supporto tecnico del Centro Agricoltura Ambiente (Caa) di Crevalcore. Con queste premesse il Comune ha presentato oggi il piano per la lotta alla zanzara. Al centro delle azioni, l'estensione della tecnica del "maschio sterile", oggi uno degli strumenti più avanzati e sostenibili per il controllo della specie. La tecnica ‘maschio sterile’: come funziona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla zanzara, scatta il piano del Comune: le regole d’oro per i bolognesi

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