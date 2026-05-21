Il presidente di una società calcistica ha commentato l’andamento della recente partita di Coppa Italia, sottolineando come la squadra avversaria abbia fallito tre occasioni da gol. Durante un’intervista, ha fatto riferimento alle azioni in cui la squadra ha mancato l’opportunità di segnare, mentre ha espresso dubbi sulle reali capacità della formazione avversaria di ottenere la vittoria. La partita si è conclusa con il risultato di una vittoria per l’altra squadra, lasciando spazio a discussioni sui momenti chiave dell’incontro.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Direttamente da Montecitorio, Claudio Lotito sull’Inter non le ha mandate a dire ritornando sulla finale di Coppa Italia persa dalla sua Lazio. I nerazzurri hanno prevalso per 2-0 conquistando il Double. Il presidente biancoceleste, però, non ci sta e ha analizzato a suo modo la partita andata in scena all’Olimpico. I nerazzurri, in quell’occasione, si dimostrarono cinici e compatti. Tra i protagonisti assoluti Marcus Thuram, che ha innescato l’autogol di Marusic da calcio d’angolo con il suo colpo di testa, e Lautaro Martinez, autore del 2-0 che ha, di fatto, chiuso i giochi e regalato il secondo trofeo stagionale a Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lotito sull’Inter: «Cos’ha fatto per vincere la Coppa Italia? Ci siamo mangiati 3 gol»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MOURINHO ATTACCA LINTER e Chivu…

Sullo stesso argomento

Farioli, l’italiano che ha riportato il Porto a vincere: “A Mourinho ho rubato qualcosa. In Italia siamo stati centrali, poi ci siamo persi”‹ › 1 / 17 credits ©? FC Porto - Porto Canal ‹ › 2 / 17 credits ©? FC Porto - Porto Canal ‹ › 3 / 17 credits ©? FC Porto - Porto Canal ‹ › 4 / 17...

Finale Coppa Italia, tornado Inter. Chivu: “Ci siamo meritati questo trofeo, non era scontato”Roma 13 maggio 2026 - L'Inter non si ferma più e dopo lo scudetto festeggia il bis.

Claudio #Lotito sulla Finale di Coppa Italia: Con l’ #Inter abbiamo perso 2-0 per un autogol e una palla che abbiamo dato noi. Poi ci siamo mangiati 3 gol! Mi dite cosa ha fatto l’Inter per vincere? x.com

Lazio, Lotito scatenato: minaccia Sarri e provoca i tifosi, poi punge i Friedkin e sminuisce la vittoria dell’Inter in Coppa ItaliaIl presidente riaccende la polemica con l’allenatore e i supporter biancocelesti, ma nel mirino finiscono anche i giocatori accusati di scarso carattere ... sport.virgilio.it

L'Inter è la campione di Coppa Italia. Doppietta nazionale per i Nerazzurri. Lazio 0:2 Inter reddit

Lotito: Coppa Italia, che ha fatto l’Inter per vincere? Fatto tutto noi. Si sono cacati sottoFare la pace con i tifosi della Lazio? Non lo dovete chiedere a me, io non ho mai fatto la guerra. Claudio Lotito parla a ruota libera ... fcinter1908.it