Un allenatore italiano ha guidato il Porto alla vittoria, affermando di aver preso qualcosa da Mourinho. Ha spiegato che in Italia hanno avuto un ruolo di rilievo, ma successivamente si sono allontanati. Le sue parole sono state pronunciate durante un’intervista, in cui ha anche commentato il suo percorso nel calcio e i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni. La sua esperienza con il Porto e il rapporto con il tecnico portoghese sono stati al centro della conversazione.

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© Ilfattoquotidiano.it - Farioli, l’italiano che ha riportato il Porto a vincere: “A Mourinho ho rubato qualcosa. In Italia siamo stati centrali, poi ci siamo persi”

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