L'Inter ha vinto la finale di Coppa Italia, aggiudicandosi il trofeo per la decima volta nella sua storia. La squadra ha superato la Lazio con una vittoria che conferma il momento positivo della formazione. Dopo aver conquistato lo scudetto, i nerazzurri hanno ottenuto anche questa coppa nazionale, consolidando il loro successo stagionale. Il difensore ha commentato che la vittoria è meritata, sottolineando la lotta della squadra durante la competizione.

Roma 13 maggio 2026 - L' Inter non si ferma più e dopo lo scudetto festeggia il bis. I nerazzurri superano la Lazio in finale di Coppa Italia e conquistano il trofeo della coppa nazionale per la decima volta nella propria storia. I meneghini superano per 0-2 i biancocelesti, in una sfida mai realmente in discussione, decisa da due gravi errori degli esterni laziali. Apre le marcature infatti l'autogol di Marusic sull'angolo di Dimarco, pizzicato da Thuram, quanto basta per portare il montenegrino a deviare il pallone nella propria porta. Chiude il match la palla persa di Nuno Tavares, Dumfries si mangia la sfera, calcia verso la porta: Motta devia, ma Lautaro Martinez spinge in porta per il raddoppio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Finale Coppa Italia, tornado Inter. Chivu: “Ci siamo meritati questo trofeo, non era scontato”

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