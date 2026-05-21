Il presidente di una squadra di calcio sta valutando di inserire nuove figure all’interno della propria società. Dopo aver lasciato il suo precedente incarico lo scorso settembre, un ex dirigente di un’altra società sta attirando l’attenzione come possibile collaboratore. La squadra in questione ha concluso una stagione considerata complicata dal suo presidente, che ora sembra interessato a rafforzare il proprio organigramma con nuovi professionisti. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

Il patron biancoceleste cerca uomini da inserire in società e che possano coadiuvarlo. Galliani, che a settembre scorso ha lasciato il Monza, potrebbe essere un’idea “Questa per la Lazio è stata una stagione assurda. Tra infortuni ed episodi contrari, in ventidue anni non ho mai visto niente di simile, spero di aver messo alle spalle quest’annata e di ripartire con entusiasmo e con la volontà di poter fare molto meglio”. Il presidente della Lazio Claudio Lotito guarda al futuro. Il patron biancoceleste è deciso ad accantonare la stagione appena conclusa e provare ad aprire una nuova pagina. La Lazio sarà chiamata ad invertire la rotta: dopo... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lotito pensa ad un innesto in società: prende piede l’idea Galliani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LAZIO-LOTITO: PUNTO DI NON RITORNO | L'EDITORIALE DI ILARIO DI GIOVAMBATTISTA

Sullo stesso argomento

Mercato Juve, prende piede l’idea Ostigard per la difesa: contatti con l’entourage! C’è una rivale sullo sfondoMercato Juve, prende piede l’idea Ostigard per la difesa: contatti con l’entourage! C’è una rivale sullo sfondo Carlos Augusto Inter, il brasiliano...

Riso: “L’idea di portare Tonali in Premier ci ha sempre stuzzicato molto”, poi quel retroscena su GallianiGiuseppe Riso, procuratore sportivo e proprietario dell'agenzia 'GR Sports', ha raccontato i retroscena di alcune trattative ai microfoni di 'Calcio...

Quando penso a lotito mi sembra quasi che nella mia squadra ci sia una presidenza di livello ...certamente non così schifoso umanamente, quello senza dubbio x.com

Alessio Lisci nuovo allenatore Lazio? | Lotito pensa ad un laziale per il post Sarri (14 maggio 2026)Alessio Lisci è l'idea di Lotito per essere il nuovo allenatore Lazio la prossima stagione dopo l'addio di Sarri ... ilsussidiario.net

Lazio, quale tecnico per l'eventuale post-Sarri? Lotito pensa ad alcuni nomi, ecco qualiIn casa Lazio si rifletterà sul futuro di Sarri: intanto il club pensa agli allenatori che potrebbero eventualmente prendere il suo posto ... cittaceleste.it