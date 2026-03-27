Sul mercato della Juventus si fa strada l'interesse per il difensore, con contatti tra il club e l'entourage del giocatore. L'obiettivo è rafforzare la linea difensiva, mentre sullo sfondo si trova una rivale che segue da vicino la stessa pista. La trattativa è in fase di valutazione e si attende un’evoluzione nei prossimi giorni.

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© Calcionews24.com - Mercato Juve, prende piede l’idea Ostigard per la difesa: contatti con l’entourage! C’è una rivale sullo sfondo

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