L'agente Giuseppe Riso ha rivelato che l'interesse per portare Tonali in Premier League è sempre stato forte. Ha anche parlato di un retroscena legato a Galliani, senza entrare nei dettagli. Il rapporto tra Riso e Galliani, così come i motivi dell'addio di Tonali dal Milan, sono stati oggetto di attenzione in queste dichiarazioni. La vicenda coinvolge diversi aspetti del trasferimento e delle relazioni tra agenti e club.

Giuseppe Riso, procuratore sportivo e proprietario dell'agenzia 'GR Sports', ha raccontato i retroscena di alcune trattative ai microfoni di 'Calcio e Finanza'. Ecco, di seguito, un estratto della sua intervista. Su Galliani: "Facevo il cameriere al ristorante 'Giannino', a pochi metri dalla vecchia sede del Milan in Via Turati. Quel posto era il vero ufficio di Adriano Galliani. Il mercato i rossoneri lo facevano lì, da Beckham e Ronaldinho fino a Ibrahimovic. Galliani mi ha notato e mi ha dato la possibilità di passare del tempo con lui. Cercavo di capire come gestisse i problemi e imparavo. Certe cose non le capivo, o magari le capivo dopo tre giorni". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Riso: “L’idea di portare Tonali in Premier ci ha sempre stuzzicato molto”, poi quel retroscena su Galliani

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5/4/26.Alla quarta edizione della"Giornata della ristorazione"organizzata da Confcommercio il 16 maggio parteciperà anche Chioggia che ha numerose peculiarità proprio in riferimento al tema dell'anno che sarà il riso:si può partecipare presentando qualsiasi x.com

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