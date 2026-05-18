Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato che tutti i giocatori sono utili, ma nessuno è indispensabile, e ha annunciato l’intenzione di ringiovanire la rosa. La squadra si trova in attesa di decidere sul futuro dell’allenatore, con il suo incarico ancora in bilico. La volontà di modificare la formazione attuale si combina con l’incertezza sulla permanenza del tecnico, che non è stata ancora ufficialmente confermata o smentita. La situazione rimane aperta, con decisioni che potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

La sconfitta nel derby ha portato altra amarezza. In aggiunta a quella per il k.o. nella finale di Coppa Italia contro l’Inter. Ma ora nella Lazio sono in primo piano le prospettive di club e squadra, partendo dalla posizione del tecnico Sarri. Al termine della finale degli Internazionali di tennis il presidente della Lazio Claudio Lotito ne ha parlato ai microfoni di SportMediaset. "Sarri? L'abbiamo ingaggiato con un contratto triennale, e quindi ha ancora due anni, con l'idea che saremmo ripartiti da una squadra con una logica di ringiovanimento. Poi ho imparato che nella vita sono tutti utili e nessuno indispensabile, soprattutto i giocatori perché ce ne sono tanti nel mondo, se si vuole avere una società solida". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lotito: "Sarri? Alla Lazio tutti utili, nessuno indispensabile". In bilico il futuro del tecnico

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