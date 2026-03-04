Il club spagnolo ha manifestato interesse per l’allenatore e ha già tentato di ingaggiarlo in due occasioni precedenti. La società ha mostrato attenzione alle sue capacità e alle sue esperienze, senza però concretizzare un accordo. Ora si torna a parlare di un possibile interesse, mentre Allegri continua a essere al centro di alcune voci di mercato. La situazione resta da seguire con attenzione.

Dopo i tentativi del 2019 e del 2021, il Madrid ci riprova. C'è anche Klopp in orbita Real. Max al Milan sta bene, ma bisogna valutare insieme le idee per il futuro Db Bologna 03022026 - campionato di calcio Serie A Bologna-Milan foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Massimiliano Allegri Allegri al Real Madrid? Possibile. Florentino Perez lo vuole sulla panchina dei blancos. Come successore di Arbeloa. È la terza volta che le merengues cercano il tecnico livornese che in Italia criticano perché sono incompetenti. Era già successo nel 2019 e nel 2021.

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid (che di calcio ne capisce) vuole Allegri. In passato, Florentino ci ha già provato due volte

“Mourinho è l’unico allenatore che è piaciuto a Florentino, Florentino fallo tornare”: il Chiringuito lo rivuole al Real MadridEndorsement di Pedrerol da sempre vicino al presidente del Madrid: “Ha battuto il miglior Barcellona della storia.

Leggi anche: Fischiare Florentino Perez, chiedere che lasci il Real Madrid, rende l’idea di cosa siano i tifosi nel calcio

