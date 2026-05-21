L'ossessione per la morte dei 5 sub alle Maldive sta portando solo a immagini false | il fact-checking sui social

Negli ultimi giorni si registra una forte attenzione sui social media riguardo alla vicenda dei cinque sub italiani deceduti alle Maldive. Numerosi video circolano online, alcuni dei quali mostrano immagini di repertorio che vengono usate per ricostruire la tragedia. Questa diffusione di contenuti ha alimentato un'attenzione crescente, mentre il fact-checking ha evidenziato come molte di queste immagini siano fuorvianti o non collegate direttamente ai fatti recenti. La situazione ha acceso il dibattito sulla diffusione di notizie false in ambito di eventi tragici.

L'attenzione per il caso dei cinque sub italiani morti alle Maldive è altissima. Sui social stanno spuntando decine di video che fingono di ricostruire la vicenda usando immagini di repertorio. Sono tutti video pubblicati da account minuscoli, in grado però di arrivare a milioni di utenti. Il rischio è quello di convincersi di una realtà che non esiste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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