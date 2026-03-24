Mappe rotte aeree e fact checking | quando i dati raccontano i conflitti

L’ intelligenza artificiale sta facendo all’informazione quello che il Gps ha fatto alle mappe di carta: non le ha eliminate, ma ha cambiato per sempre il modo di orientarsi. Cambia la bussola e, più che indicare il Nord, sembra vibrare in tutte le direzioni, offrendo un flusso continuo di segnali, dati e informazioni. Fonti aperte che possono essere utilizzate, analizzate, aggregate e comunicate. Nascono così portali come World Monitor che mette insieme più segnali: rotte aeree (sistemi ADS-B), traffico navale (segnali AIS delle imbarcazioni commerciali), incendi rilevati dai satelliti del programma europeo Copernicus e blackout di rete monitorati da NetBlocks. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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