Che cos' è e come funziona OpenClaw il nuovo software cinese del secolo che terrorizza gli Usa

In Cina è stato presentato OpenClaw, un nuovo software che, secondo fonti locali, potrebbe rivoluzionare l’uso e il controllo dei sistemi di intelligenza artificiale. Il programma sta attirando l’attenzione internazionale e ha suscitato timori negli Stati Uniti. Al momento, si conoscono dettagli sul suo funzionamento e sulla sua diffusione, ma non sono stati forniti approfondimenti sulle sue applicazioni specifiche.

In Cina il panorama tecnologico è stato scosso dalla comparsa di OpenClaw. Di cosa stiamo parlando? Di un nuovo software Made in China che, secondo diversi media locali, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui vengono utilizzati e controllati i sistemi di intelligenza artificiale. Il progetto nasce come piattaforma open-source avanzata progettata per automatizzare attività complesse su computer e reti digitali, combinando capacità di analisi dei dati, gestione autonoma dei sistemi e interazione con applicazioni esterne. Come funziona? A differenza di molti strumenti precedenti, OpenClaw – il suo logo è un’aragosta stilizzata a forma di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

