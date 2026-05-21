Lorenzo Colombo | Nuovo Eroe Rossoblù del Genoa fino al 2029 Promette Impegno Massimo ai Tifosi

Il Genoa ha annunciato il rinnovo del contratto di Lorenzo Colombo, che rimarrà con il club fino al 2029. Il giovane attaccante ha firmato un nuovo accordo, garantendo continuità alla sua presenza in squadra. La firma è stata ufficializzata in una cerimonia a Genova, davanti a rappresentanti del club e tifosi. Colombo, che ha già dimostrato di poter incidere nel campionato italiano, si prepara a vivere la prossima stagione con l’obiettivo di contribuire in modo significativo alla squadra.

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Una firma che profuma di mare e di promesse: a Genova arriva un centravanti giovane, con spalle larghe e idee chiare. E chiede soltanto una cosa: tempo per sudare, correre, segnare. Il resto, dice, lo metterà il campo. Lorenzo Colombo: Nuovo eroe rossoblù del Genoa fino al 2029, promette impegno massimo ai tifosi. Il Genoa ha messo il timbro su un colpo a lungo inseguito. Lorenzo Colombo, punta cresciuta nel Milan, è stato riscattato e si lega ai rossoblù con un contratto fino al 2029. Un’operazione definitiva, con cifre non comunicate dal club al momento della nota. La cornice parla da sola: un ragazzo del 2002, già oltre 60 presenze in Serie A, entra nello spogliatoio di Marassi con un compito preciso. 🔗 Leggi su Serieanews.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Wec, Peugeot conferma l'impegno fino al 2029. Vettura rinnovata l'anno prossimoPeugeot sarà al via del Mondiale Endurance almeno per altre tre stagioni, portando avanti il programma Hypercar fino all'ultimo anno di regolamento... Verso Genoa-Milan, i tifosi rossoblù suonano la carica: “Scateniamo l’inferno”Domani alle 12:00, i riflettori del 'Marassi' si accenderanno su Genoa-Milan, match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A...