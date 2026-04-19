Peugeot ha confermato il proprio impegno nel Mondiale Endurance fino al 2029, rispettando così la durata prevista del regolamento attuale nella categoria Hypercar. La casa automobilistica prevede di presentare un modello aggiornato già nel corso del prossimo anno, mantenendo la partecipazione nel campionato. La decisione riguarda la continuità della presenza nel campionato, senza modificare l’obiettivo di competere fino alla fine del ciclo regolamentare attuale.

Peugeot sarà al via del Mondiale Endurance almeno per altre tre stagioni, portando avanti il programma Hypercar fino all'ultimo anno di regolamento attuale, il 2029. Lo ha confermato il Ceo della casa del Leone Alain Favey, che ha anche annunciato il debutto nel 2027 di una vettura evoluta con una nuova omologazione. "C'è una visione chiara sul futuro del campionato per altre tre stagioni e questo era il requisito essenziale per noi per pensare di impegnarci nuovamente", ha spiegato il manager francese. "Quella con cui correremo l'anno prossimo non sarà una nuova macchina, ma un'evoluzione di quella attuale con notevoli miglioramenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wec, Peugeot conferma l'impegno fino al 2029. Vettura rinnovata l'anno prossimo

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