Verso Genoa-Milan i tifosi rossoblù suonano la carica | Scateniamo l’inferno
I tifosi del Genoa si stanno preparando per la partita contro il Milan, con l’intenzione di riempire lo stadio di colore rossoblù. Nei giorni precedenti, sui social e tra i supporter si sono susseguite parole di incoraggiamento e di entusiasmo, con alcuni che hanno invitato a “scatenare l’inferno” durante la sfida. L’atmosfera nel quartiere intorno allo stadio si fa sempre più carica di attesa, mentre i sostenitori si organizzano per sostenere la squadra.
Domani alle 12:00, i riflettori del 'Marassi' si accenderanno su Genoa-Milan, match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri hanno bisogno di due vittorie nelle ultime due partite per blindare la qualificazione in Champions, mentre la squadra di Daniele De Rossi arriva all'appuntamento con la salvezza già in tasca. A complicare i piani del Diavolo, tuttavia, potrebbe essere l'atmosfera di fuoco che il tifo organizzato genoano sta preparando. La gradinata nord del Genoa ha diffuso un comunicato ufficiale sui propri canali social in vista del match contro il Milan. Trattandosi... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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