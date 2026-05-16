Verso Genoa-Milan i tifosi rossoblù suonano la carica | Scateniamo l’inferno

I tifosi del Genoa si stanno preparando per la partita contro il Milan, con l’intenzione di riempire lo stadio di colore rossoblù. Nei giorni precedenti, sui social e tra i supporter si sono susseguite parole di incoraggiamento e di entusiasmo, con alcuni che hanno invitato a “scatenare l’inferno” durante la sfida. L’atmosfera nel quartiere intorno allo stadio si fa sempre più carica di attesa, mentre i sostenitori si organizzano per sostenere la squadra.

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