L' Ordine premia Viktoriya Prudka per il soccorso alla turista tedesca ferita nella strage

Lunedì si è tenuta una cerimonia ufficiale per premiare Viktoriya Prudka, riconosciuta per aver prestato soccorso a una turista tedesca ferita durante l’attentato avvenuto sabato scorso. L’evento si è svolto in un luogo pubblico, alla presenza di rappresentanti delle autorità e di altri operatori coinvolti. Durante la cerimonia, sono state illustrate le azioni compiute dalla donna nel momento di massima emergenza, sottolineando la sua prontezza e il suo senso del dovere.

Nei momenti più drammatici e caotici che hanno fatto seguito all'attentato di sabato scorso, la prontezza di spirito e il profondo senso del dovere hanno fatto la differenza. Per questo motivo, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Modena ha voluto incontrare e ringraziare ufficialmente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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