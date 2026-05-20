Modena l’abbraccio degli infermieri alla collega Viktoriya Prudka che ha soccorso la turista tedesca

A Modena, gli infermieri hanno mostrato solidarietà alla collega Viktoriya Prudka, coinvolta in un episodio avvenuto sabato 16. La collega ha prestato soccorso a una turista tedesca, e nel corso delle ore successive, gli operatori sanitari si sono riuniti intorno a lei in segno di supporto e vicinanza. La scena si è svolta davanti a testimoni e ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto. L’evento ha suscitato commenti tra gli operatori sanitari presenti.

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