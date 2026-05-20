Modena l’abbraccio degli infermieri alla collega Viktoriya Prudka che ha soccorso la turista tedesca

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, gli infermieri hanno mostrato solidarietà alla collega Viktoriya Prudka, coinvolta in un episodio avvenuto sabato 16. La collega ha prestato soccorso a una turista tedesca, e nel corso delle ore successive, gli operatori sanitari si sono riuniti intorno a lei in segno di supporto e vicinanza. La scena si è svolta davanti a testimoni e ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto. L’evento ha suscitato commenti tra gli operatori sanitari presenti.

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(Adnkronos) – L'abbraccio degli infermieri di Modena alla collega Viktoriya Prudka che sabato 16 maggio, mentre una turista tedesca – infermiera come lei – giaceva a terra drammaticamente ferita alle gambe, falciata dall'auto che ha travolto la folla nel cuore della città emiliana, le ha prestato assistenza aiutando a bloccare l'emorragia che rischiava di ucciderla.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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