Longevità | Muhamad Colombia ‘abbandonare combustibili fossili e riequilibrare ecologia pianeta’

Un uomo colombiano di 107 anni ha dichiarato che per vivere a lungo è importante abbandonare i combustibili fossili e prendersi cura dell’ecologia del pianeta. Secondo lui, la salute dell’individuo è strettamente collegata a quella dell’ambiente. La sua posizione si basa sull’idea che un pianeta in equilibrio favorisce il benessere delle persone nel tempo. La sua opinione si inserisce in un dibattito più ampio sulla relazione tra sostenibilità ambientale e longevità.

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“La nostra salute nel lungo periodo dipende dalla salute del pianeta e questo significa, in definitiva, che dovremo abbandonare gradualmente i combustibili fossili, che stanno causando il cambiamento climatico e profondi problemi per la salute, ma dovremo anche ripristinare l’equilibrio ecologico del pianeta. Queste sono le due principali azioni su cui l’umanità dovrà lavorare nel corso del XXI secolo”. Lo ha detto Susana Muhamad, former ministry of environment and sustainable development Colombia, nell’ambito della terza edizione del Milan Longevity Summit, in svolgimento dal 20 al 23 maggio al MiCo di Milano con un nuovo concept: “One Health”, una prospettiva integrata che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Longevità: Muhamad (Colombia), ‘abbandonare combustibili fossili e riequilibrare ecologia pianeta’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Longevità: Muhamad (Colombia), abbandonare combustibili fossili e riequilibrare ecologia pianeta Sullo stesso argomento Colombia, protesta a Santa Marta contro i combustibili fossiliCentinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Santa Marta, in Colombia, per chiedere un passaggio dalle fonti fossili alle energie rinnovabili. Stop ai combustibili fossili: l’importanza di essere stati a Santa Marta (Colombia)di Mario Agostinelli e Domenico Vito Mentre gli occhi di tutti il mondo sono abbagliati dai vascelli in fiamme e dalle azioni piratesche dello...