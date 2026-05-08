Stop ai combustibili fossili | l’importanza di essere stati a Santa Marta Colombia

Da ilfattoquotidiano.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre l’attenzione globale si concentra su questioni ambientali, un viaggio a Santa Marta in Colombia ha portato all’attenzione l’iniziativa di fermare l’uso dei combustibili fossili. I partecipanti hanno assistito a incontri e discussioni che hanno messo in evidenza le implicazioni di questa scelta, con interventi di esperti e rappresentanti di enti locali. L’evento ha coinvolto diverse parti interessate, sottolineando la rilevanza di questa strategia per il futuro energetico.

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di Mario Agostinelli e Domenico Vito Mentre gli occhi di tutti il mondo sono abbagliati dai vascelli in fiamme e dalle azioni piratesche dello Stretto di Hormutz, sempre più segno della decadenza e dell’insicurezza dell’economia del petrolio, in un altro mare dove i pirati scorrazzavano in altri tempi, si è tenuta – nell’indifferenza non lungimirante dell’attenzione internazionale – una conferenza la cui importanza sarà colta solo fra qualche anno. A Santa Marta, città colombiana affacciata sui Caraibi dal 25 al 28 maggio si è tenuta la prima conferenza internazionale sull’uscita dai combustibili fossili. Ne diamo una prima valutazione, rispettivamente dall’Italia come spettatore e da oltreoceano come partecipante.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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