Colombia protesta a Santa Marta contro i combustibili fossili

A Santa Marta, in Colombia, centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro l’uso di combustibili fossili. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini che chiedono un cambiamento verso le energie rinnovabili. La protesta si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse fasce della popolazione locale. Nessuna altra azione o dichiarazione è stata riferita in merito all’evento.

Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Santa Marta, in Colombia, per chiedere un passaggio dalle fonti fossili alle energie rinnovabili. La protesta è avvenuta mentre la città ospitava una conferenza globale, co-organizzata da Colombia e Paesi Bassi, per accelerare il cambiamento verso fonti energetiche più pulite. I partecipanti hanno criticato l’esplorazione petrolifera in Amazzonia e il fracking, chiedendo una transizione giusta verso le energie rinnovabili. Torre dei Conti, Cgil ricorda Octav Stroici con la figlia Alina: “Tanti come papà. Non dimentichiamo” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colombia, protesta a Santa Marta contro i combustibili fossili Notizie correlate Leggi anche: Uscire dai fossili, costruire la pace: a Santa Marta prende forma l’alternativa globale A Santa Marta un summit per sperare. Come possiamo superare la nostra dipendenza dalle fonti fossili di energia?Questo articolo sul summit di Santa Marta è pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 21 aprile 2026. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Dai territori al mondo: la spinta di Santa Marta; Santa Marta, una conferenza contro le fonti fossili; Roma, Climate pride a Montecitorio sullo slogan: La pace è rinnovabile, la guerra è fossile; Colombia, al via la Conferenza globale per uscire dai fossili. Mezzo mondo alla conferenza di Santa Marta per decidere come abbandonare le fossiliOltre 50 Paesi alla conferenza di Santa Marta che discuterà i percorsi per l'addio alle fossili. C'è anche l’Italia, ma in sordina ... valori.it Giovedì 30 aprile alle ore 21 nella chiesa di Santa Marta a Lecco, concerto inaugurale della rassegna I CONCERTI DI SANTA MARTA, che giunge quest'anno alla quarta edizione. Giovedì 30 aprile alle ore 21 nella chiesa di Santa Marta a Lecco, concerto ina facebook