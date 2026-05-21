Un esperto di finanza afferma che, considerando la possibilità di un'inflazione persistente, è fondamentale per i giovani dedicare attenzione alla gestione dei propri risparmi. Secondo le sue parole, un'adeguata educazione finanziaria può contribuire a garantire una maggiore serenità nel tempo, soprattutto in un contesto economico caratterizzato da instabilità dei prezzi. La sua riflessione si rivolge principalmente a chi si affaccia ora al mondo del risparmio e dell’investimento, sottolineando l’importanza di pianificare con attenzione.

“L'inflazione forse continuerà ad essere galoppante, per cui, soprattutto per la fascia più giovane della popolazione, è molto importante pianificare seriamente i propri risparmi. La buona notizia è il tempo che un giovane ha a disposizione, quindi con una giusta educazione finanziaria e comprensione di questa tipologia di obiettivi, un giovane può godersi serenamente gli anni successivi alla pensione e la longevità, che ci auguriamo aumenti”. Sono le dichiarazioni di Romualdo Guidi, head of product and services di Fineco Bank, intervenendo alla terza edizione del Milan Longevity Summit, in svolgimento dal 20 al 23 maggio al MiCo di Milano con un nuovo concept: “One Health”, una prospettiva integrata che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Longevità: Guidi (Fineko Bank), con educazione finanziaria e tempo giovani più sereni

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