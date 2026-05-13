Facciolo | Per educazione finanziaria meno nozioni e più relazione con persone

Un esperto di educazione finanziaria ha recentemente affermato che, per insegnare meglio i concetti, è più utile concentrarsi sulle relazioni con le persone piuttosto che sulla semplice trasmissione di nozioni. Secondo quanto dichiarato, le modalità comunicative devono essere simili a quelle impiegate in altri settori, con l’obiettivo di mettere in sintonia chi ascolta. Questa prospettiva punta a migliorare l’efficacia dell’approccio educativo, privilegiando l’ascolto e l’interazione diretta.

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