Facciolo | Per educazione finanziaria meno nozioni e più relazione con persone
Un esperto di educazione finanziaria ha recentemente affermato che, per insegnare meglio i concetti, è più utile concentrarsi sulle relazioni con le persone piuttosto che sulla semplice trasmissione di nozioni. Secondo quanto dichiarato, le modalità comunicative devono essere simili a quelle impiegate in altri settori, con l’obiettivo di mettere in sintonia chi ascolta. Questa prospettiva punta a migliorare l’efficacia dell’approccio educativo, privilegiando l’ascolto e l’interazione diretta.
(Adnkronos) – “Per fare educazione finanziaria si utilizzano le stesse modalità comunicative che servono in tutti i settori: bisogna riuscire a mettersi dalla parte di chi ci ascolta”. Lo ha detto Patrick Facciolo, analista della comunicazione, intervenendo al Forum Educazione Finanziaria 2026 promosso da Aief all’Auditorium della Tecnica di Roma, appuntamento dedicato ai temi della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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