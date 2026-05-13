Ghinfanti Alleanza Assicurazioni | Italiani sotto sufficienza in educazione finanziaria giovani i più fragili
Secondo un rappresentante di una grande compagnia assicurativa, il livello di educazione finanziaria tra gli italiani è ancora insoddisfacente, con i giovani che risultano particolarmente vulnerabili. La questione viene considerata un elemento centrale per la gestione delle risorse personali e la pianificazione futura. La discussione si concentra sulla necessità di migliorare la consapevolezza e le competenze finanziarie tra la popolazione, in particolare tra le nuove generazioni.
(Adnkronos) – “In Italia l’educazione finanziaria resta un tema critico, perché come popolazione siamo ancora al di sotto della sufficienza”. Lo ha detto Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni gruppo Generali, intervenendo al Forum Educazione Finanziaria 2026 promosso da Aief all’Auditorium della Tecnica di Roma. Ghinfanti ha illustrato i dati dell’Edufin Index, l’osservatorio. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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