Nell’ambito della salute e della longevità, si discute spesso sul ruolo del genere nel determinare la durata e la qualità della vita. Recentemente, a un evento ospitato presso un centro di ricerca, esperti hanno analizzato come il femminile possa influenzare la prevenzione e il mantenimento del benessere nel tempo. È stato sottolineato che vivere più a lungo non rappresenta di per sé un obiettivo, ma che la vera sfida riguarda la capacità di vivere in modo sano, autonomo e con un buon livello di qualità di vita.

Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - Vivere più a lungo non basta. La vera sfida oggi è vivere bene, in salute, con autonomia e qualità della vita. Attorno a questa riflessione si è sviluppato “La longevità è donna?”, il talk che si è svolto in questi giorni a ‘ReNest. Dalle radici al futuro. Un viaggio dentro al cibo', lo spazio dedicato al benessere e all'innovazione sociale promosso da Nestlé, presso CityLife a Milano, fruibile liberamente dal pubblico fino al 24 maggio. Il dibattito - riporta una nota - ha visto la partecipazione di Patrizia Rovere Querini, direttrice dell'Unità operativa di Medicina generale a indirizzo salute metabolica... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Longevità è donna? Al ReNest esperti su ruolo del femminile su prevenzione

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