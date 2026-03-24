Bullismo | a Confcommercio esperti a confronto su cause e prevenzione

Bullismo e cyberbullismo: due fenomeni purtroppo attuali, che contano una preoccupante ascesa di casi. Sono questi i temi al centro del convegno promosso dal dipartimento veneto dell'Ans, l'Associazione Nazionale Sociologi, e dalla fondazione Libra. L'incontro si è svolto nella sede padovana di Confcommercio, in piazza Bardella. «Il bullismo è una relazione sociale asimmetrica di potere», ha esordito Mario Beltrame, sociologo, vicepresidente del dipartimento del Veneto dell’Ans, e presidente di Confcommercio Professioni Padova, spiegando come il fenomeno si fondi su tre elementi principali: potere, ripetizione e... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Hivlab Lombardia, esperti a confronto su prevenzione, governance e accesso cure innovative(Adnkronos) – L'edizione 2026 di Hivlab Lombardia ha riunito oggi a Milano rappresentanti delle istituzioni regionali, dell'accademia e dei...

Prevenzione e consapevolezza: sei classi a confronto sul bullismo a CivitellaMattinata ricca di stimoli - che i ragazzi hanno accolto e rilanciato con domande, testimonianze , denunce e riflessioni - preso la sala consiliare...

Altri aggiornamenti su Bullismo a Confcommercio esperti a...

Lotta al bullismo, incontro con esperti a Sant’AgostinoIn occasione della giornata nazionale di contrasto a tutte le forme di bullismo e cyber bullismo, si terrà domani 7 febbraio alle 18 nei locali di Sant’Agostino a Montegiorgio l’incontro dal titolo ... ilrestodelcarlino.it

Bullismo, seminario per i prof con professionisti ed espertiAmpia partecipazione di docenti al seminario di approfondimento sul tema del bullismo, incontro tenutosi presso l’Auditorium ‘Neroni’, messo a disposizione dalla Fondazione Carisap. Relatore ... ilrestodelcarlino.it