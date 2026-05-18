La longevità al centro del futuro | istituzioni ed esperti a confronto su sfide e opportunità

Recentemente, istituzioni ed esperti si sono confrontati sulle sfide e le opportunità legate all'incremento della longevità. La discussione si è focalizzata su come questa tendenza influisca sul sistema sanitario, sulle politiche sociali e sulla società nel suo complesso. Sono stati analizzati i possibili impatti di una popolazione che invecchia, oltre alle strategie per gestire questa trasformazione. L’obiettivo è affrontare in modo pratico e concreto i cambiamenti demografici in atto e le loro conseguenze.

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