La longevità al centro del futuro | istituzioni ed esperti a confronto su sfide e opportunità
Recentemente, istituzioni ed esperti si sono confrontati sulle sfide e le opportunità legate all'incremento della longevità. La discussione si è focalizzata su come questa tendenza influisca sul sistema sanitario, sulle politiche sociali e sulla società nel suo complesso. Sono stati analizzati i possibili impatti di una popolazione che invecchia, oltre alle strategie per gestire questa trasformazione. L’obiettivo è affrontare in modo pratico e concreto i cambiamenti demografici in atto e le loro conseguenze.
La longevità non è soltanto un traguardo demografico, ma una grande opportunità sociale, culturale e sanitaria che richiede visione, responsabilità e collaborazione. È questo il messaggio emerso sabato al Teatro Dragoni di Meldola, palcoscenico del convegno “La longevità fra sfide e opportunità”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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