Longevità | Beretta Milan Longevity Summit ‘intervenire su incidenza patologie per permettere vita più sana e lunga’

Durante il Milan Longevity Summit, un esperto ha sottolineato come la società stia invecchiando rapidamente, con una piramide demografica che si sta modificando. La discussione si è concentrata sulle strategie per intervenire sull’incidenza di malattie legate all’età, con l’obiettivo di favorire una vita più lunga e sana. È stata evidenziata l’importanza di azioni mirate per migliorare la qualità della vita della popolazione anziana e ridurre l’impatto delle patologie croniche.

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