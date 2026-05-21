Longevità | Beretta Milan Longevity Summit ‘intervenire su incidenza patologie per permettere vita più sana e lunga’
Durante il Milan Longevity Summit, un esperto ha sottolineato come la società stia invecchiando rapidamente, con una piramide demografica che si sta modificando. La discussione si è concentrata sulle strategie per intervenire sull’incidenza di malattie legate all’età, con l’obiettivo di favorire una vita più lunga e sana. È stata evidenziata l’importanza di azioni mirate per migliorare la qualità della vita della popolazione anziana e ridurre l’impatto delle patologie croniche.
“Ci troviamo all’interno di una società che invecchia molto rapidamente. La piramide demografica è invertita e occorre assolutamente intervenire sull'incidenza di queste patologie - relative all’invecchiamento - per permettere alle persone di vivere a lungo e sane e, al contempo, permettere ai sistemi sanitari di risparmiare e fare economia sull'assistenza a queste persone”. Così il prof. Alberto Beretta, presidente del comitato scientifico del Milan Longevity Summit, intervenendo alla terza edizione del Milan Longevity Summit, in svolgimento dal 20 al 23 maggio al MiCo di Milano con un nuovo concept: “One Health”, una prospettiva integrata che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Longevità: Beretta (Milan Longevity Summit), intervenire su incidenza patologie per permettere
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