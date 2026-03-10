Panchina rossa per non dimenticare | In memoria della nostra Rossella

Diverse decine di cittadini hanno partecipato nei giorni scorsi all’inaugurazione di una panchina rossa nell’area di Palazzo Mosti a Pilastri. Questa si aggiunge alla seconda installata nel territorio matildeo, dopo quella di Bondeno nel 2021. La panchina è stata dedicata in memoria di Rossella e serve a non dimenticare.

Diverse decine di cittadini erano presenti, nei giorni scorsi, all’inaugurazione nell’area di Palazzo Mosti della panchina rossa di Pilastri, la seconda del territorio matildeo dopo quella a Bondeno nel 2021. Entrambe ricordano Rossella Placati, vittima di femminicidio cinque anni fa, e sono state installate per mantenerne vivo il ricordo e come monito a vivere lontani da ogni forma di violenza. "Ringrazio la Cooperativa Arte e Spettacolo Unità e Progresso che, con il supporto del Comune, ha realizzato la panchina – ha esordito il sindaco Simone Saletti –. L’8 marzo resta una giornata di festa. Tanto si è fatto, nell’ultimo secolo, per accrescere i diritti delle donne, a partire da quel 2 giugno 1946 in cui per la prima volta si votò con suffragio universale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

