Napoli al porto L’Onda della Memoria per ricordare le vittime del mare

Da ildenaro.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 maggio alle 11 si svolgerà al Piazzale Pisacane del Porto di Napoli l’evento intitolato “L’Onda della Memoria”. La manifestazione è organizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in collaborazione con l’associazione Megaride Felice. L’iniziativa mira a ricordare le vittime del mare, coinvolgendo persone e autorità che si riuniranno per onorare la memoria di chi ha perso la vita in mare. La cerimonia si terrà nel contesto del porto partenopeo.

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Si terrà il 21 maggio alle 11, al Piazzale Pisacane del Porto di Napoli, “L’Onda della Memoria”, iniziativa promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con l’associazione Megaride Felice. L’evento, aperto alla cittadinanza, sarà dedicato alle vittime del mare. In programma anche l’inaugurazione di un’opera monumentale simbolica realizzata con gli studenti del Liceo Artistico di Napoli e dell’Istituto Gentileschi. Previsti gli interventi di Eliseo Cuccaro, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, del C.V. (Cp) Giuseppe Marzano della Capitaneria di Porto di Napoli, di Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale della Campania, e di Edoardo Cosenza, assessore ai Trasporti del Comune di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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