Napoli al porto L’Onda della Memoria per ricordare le vittime del mare

Il 21 maggio alle 11 si svolgerà al Piazzale Pisacane del Porto di Napoli l’evento intitolato “L’Onda della Memoria”. La manifestazione è organizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in collaborazione con l’associazione Megaride Felice. L’iniziativa mira a ricordare le vittime del mare, coinvolgendo persone e autorità che si riuniranno per onorare la memoria di chi ha perso la vita in mare. La cerimonia si terrà nel contesto del porto partenopeo.

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