Lonato il Chiosco Madai riparte | piano da 10,5 milioni per il Lido

Il Chiosco Madai di Lonato torna a riaprire con un investimento di 10,5 milioni di euro destinato al rinnovamento del Lido. I lavori di ristrutturazione prevedono interventi sull’aspetto esterno e interno del chiosco, senza dettagli specifici sui cambiamenti. Un gruppo composto da nove imprese sarà responsabile del rilancio e della gestione del progetto. La riapertura è prevista nel prossimo periodo, con l’obiettivo di riqualificare l’area e migliorare i servizi offerti.

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? Punti chiave Come cambierà l'aspetto del chiosco dopo i lavori di ristrutturazione?. Chi guiderà il gruppo di nove imprese per il rilancio?. Quanti nuovi posti di lavoro verranno creati entro il 2026?. Perché è stato scelto un investimento da oltre dieci milioni?.? In Breve Investimento di 525 mila euro per cucina, bar, servizi e 76 metri di pergolati.. Canone annuo di 60mila euro dovuto al comune di Lonato.. Obiettivo assunzioni di 86 dipendenti entro la fine del 2026.. Concessione ventennale con valore iniziale dell'operazione di 1,08 milioni di euro.. A Lonato, la gestione del chiosco Madai al Lido riparte ufficialmente grazie a un raggruppamento di nove imprese guidate dalla società Vita Srl. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lonato, il Chiosco Madai riparte: piano da 10,5 milioni per il Lido ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ferrovie, cantiere da 17,5 milioni tra Gonzaga e Suzzara: riparte il pianoRete Ferroviaria Italiana ha dato il via alla seconda fase del piano di ammodernamento per la linea che collega Modena e Mantova, concentrando gli... Tarquinia rilancia il chiosco dei giornali al Lido tra Gravisca e Riva Blu: pubblicato il bandoTarquinia, 25 marzo 2026 – Il Comune di Tarquinia ha avviato la procedura per l’assegnazione del fabbricato di 53,19 mq destinato alla rivendita di...