In Lombardia, si prevede l’arrivo di un anticiclone che porterà temperature fino a 30°C in alcune zone della pianura durante il fine settimana. La mancanza di vento sarà evidente, influenzando la sensazione di calore nelle aree pianeggianti. Le province più interessate dall’aumento termico saranno quelle situate nelle zone centrali e meridionali della regione, dove le temperature potrebbero raggiungere i livelli più elevati. Le condizioni meteo resteranno stabili per i prossimi giorni.

? Domande chiave Come influirà l'assenza di vento sulla percezione del caldo in pianura?. Quali province subiranno l'aumento termico più marcato questo fine settimana?. Perché l'anticiclone da ovest potrebbe peggiorare la qualità dell'aria urbana?. Dove la brezza riuscirà a mitigare l'ondata di calore imminente?.? In Breve Temperature in aumento da 26°C giovedì 21 maggio verso i 30°C nel weekend.. Assenza di vento nei fondovalle di Brescia, Cremona e Lodi aumenta l'afa.. Stabilità atmosferica rischia di intrappolare inquinanti nelle grandi aree metropolitane lombarde.. Lavoratori agricoli di Varese e Monza devono gestire il carico termico superiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, arriva l’anticiclone: il weekend punta ai 30°C in pianura

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