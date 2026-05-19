Anticiclone Africano su Napoli da mercoledì | 30°C nel weekend ma giovedì arriva il Maestrale
Da mercoledì si prevede l’arrivo di un anticiclone africano su Napoli, con temperature che raggiungeranno i 30°C nel fine settimana. La prima metà di ottobre si chiude con giornate soleggiate e clima caldo, caratterizzato da cieli sereni. Tuttavia, giovedì si attende l’arrivo del Maestrale, che porterà un calo delle temperature e venti più intensi. La settimana si conclude quindi con condizioni meteo che segnano la fine di un periodo più fresco rispetto alla norma.
Finisce la prima metà del mese più fredda del solito: da mercoledì cieli tersi e caldo estivo. Attenzione alla prima fiammata della stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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