Anticiclone Africano su Napoli da mercoledì | 30°C nel weekend ma giovedì arriva il Maestrale

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì si prevede l’arrivo di un anticiclone africano su Napoli, con temperature che raggiungeranno i 30°C nel fine settimana. La prima metà di ottobre si chiude con giornate soleggiate e clima caldo, caratterizzato da cieli sereni. Tuttavia, giovedì si attende l’arrivo del Maestrale, che porterà un calo delle temperature e venti più intensi. La settimana si conclude quindi con condizioni meteo che segnano la fine di un periodo più fresco rispetto alla norma.

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Finisce la prima metà del mese più fredda del solito: da mercoledì cieli tersi e caldo estivo. Attenzione alla prima fiammata della stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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