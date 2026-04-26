Protesta senza fine a Casa Sollievo | lavoratori in corteo a 70 anni dalla nascita dell' ospedale
Lunedì 4 maggio, alla vigilia delle celebrazioni del settantesimo anniversario dell’ospedale voluto da San Pio che si svolgeranno alla presenza del cardinale della Santa Sede, Pietro Parolin, i lavoratori scenderanno in piazza al grido "Casa Sollievo è di tutti, non si tocca!".L'appello alla.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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