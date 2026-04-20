Il governo ha destinato più di un miliardo di euro, tra fondi europei e nazionali, per finanziare progetti dedicati a nuove cure e terapie sperimentali. Questi finanziamenti coprono interventi già conclusi e altri ancora in fase di realizzazione, con l'obiettivo di migliorare la qualità e potenziare il sistema sanitario. La somma comprende risorse destinate a innovazioni nel settore sanitario e a programmi di ricerca clinica.

"In questi anni, tra fondi europei e nazionali, il governo ha stanziato oltre un miliardo di euro per finanziare progetti, in parte conclusi e in parte in via di completamento, che riguardano nuove cure e terapie sperimentali, maggiore qualità, potenziamento del sistema sanitario". Lo ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lettera inviata ad Humanitas in occasione del suo trent'anni. "In particolare, con i fondi del Pnrr, sono stati finanziati più di 500 progetti, molti dei quali legati a patologie oncologiche e malattie rare - ha aggiunto -. Il sostegno alla ricerca passa anche per il rafforzamento e la valorizzazione degli Irccs.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meloni, dal governo oltre 1 miliardo per cure e terapie sperimentali

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