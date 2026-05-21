Una donna è stata ferita con un coltello dopo aver fermato il suo cane in una strada di Lodi. La sorella dell’uomo colpito ha riferito che la vittima è fuori pericolo, anche se non ricorda cosa sia successo. La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso, e al momento si sa solo che ci sono ferite da arma da taglio. La donna è stata trasportata in ospedale, mentre le autorità stanno cercando di chiarire i motivi dell’aggressione.

«Diciamo che sta.come può stare una persona accoltellata. Chiaramente le ferite ci sono, fortunatamente è fuori pericolo e questa è la cosa più importante». Così ha esordito, raggiunta telefonicamente da Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, la sorella di Maria Oggionni, la donna accoltellata a Castelgerundo, nel Lodigiano, dopo essersi fermata per aiutare un cane. «Maria non si ricorda praticamente nulla, si provi a immaginare lo shock del momento», ha poi aggiunto su quanto accaduto. Lodi, donna accoltellata dopo essersi fermata per un cane: parla la sorella. «Ha visto una persona nel fianco della strada. Si è fermata perché pensava avesse bisogno di aiuto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lodi, donna accoltellata dopo essersi fermata per un cane. La sorella: è fuori pericolo ma non ricorda nulla. Ecco com’è andata

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Si ferma per salvare un cane, viene accoltellata: shock nel Lodigiano

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