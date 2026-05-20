Soccorre un cane in strada ma era una trappola Accoltellata e rapinata | grave una 54enne a Lodi

Una donna di 54 anni stava attraversando una strada quando ha visto un cane che sembrava aver bisogno di aiuto. Si è fermata per soccorrerlo, ma si è trattato di una trappola. Mentre tentava di aiutare l’animale, è stata aggredita e accoltellata. Dopo l’aggressione, alcuni uomini le hanno rubato il portafoglio e sono fuggiti. La donna è stata portata in ospedale con ferite gravi. La polizia sta indagando sul caso e cerca testimoni.

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Stava guidando per tornare a casa quando, a bordo della strada, ha intravisto un cane apparentemente in difficoltà. La donna era sola, ma non ci ha pensato un secondo e si è fermata per aiutare l’animale. Ma si è ritrovata vittima di una brutta aggressione. Una biologa di 54 anni di Formigara, nel Cremonese, ora si ritrova ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia (per fortuna fuori pericolo di vita) e dell’uomo che l’ha colpita con un coltello si sono perse le tracce. È successo lunedì 19 maggio, nel pomeriggio intorno alle 18,30. Leggi anche Nigeriano violenta e picchia una turista a Milano: è un irregolare con precedenti per stupro . 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Soccorre un cane in strada, ma era una trappola. Accoltellata e rapinata: grave una 54enne a Lodi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FULLSpend all savings to stock supplies, rescue empress trapped in ancient mirror Sullo stesso argomento Accoltellata mentre soccorre un cane: caccia all’uomo nel Lodigiano, grave una biologa di 54 anniE’ in corso una caccia all’uomo che ieri sera, a Castelgerundo (Lodi), ha inferto tre coltellate a una 54enne, biologa per l’Asst di Lodi , di... Lodi, 54enne accoltellata per strada: si cerca il responsabileA Lodi, una biologa 54enne si ferma per aiutare un cane e viene accoltellata, ora è in gravissime condizioni. È caccia all’uomo che ieri sera ha accoltellato una donna in strada nel Lodigiano. La vittima si era fermata a soccorrere un cane in difficoltà. L’aggressione sarebbe avvenuta durante una rapina. #Tg1 Elena Fusai x.com È un'intelligenza artificiale? Un mio amico sostiene di aver preso un cane abbandonato. Sembra che la scatola sia strana reddit Accoltellata mentre soccorre un cane: caccia all’uomo nel Lodigiano, grave una biologa di 54 anniE’ in corso una caccia all’uomo che ieri sera, a Castelgerundo (Lodi), ha inferto tre coltellate a una 54enne, biologa per l’Asst di Lodi , di passaggio ... gazzettadelsud.it Donna accoltellata a Castelgerundo mentre soccorre un cane, uomo fuggito nei campi: lei è in gravi condizioniUna donna è stata accoltellata a Castelgerundo, nella provincia di Lodi, mentre soccorreva un cane da un uomo che è poi fuggito nei campi. virgilio.it