Soccorre un cane in strada ma era una trappola Accoltellata e rapinata | grave una 54enne a Lodi

Da secoloditalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 54 anni stava attraversando una strada quando ha visto un cane che sembrava aver bisogno di aiuto. Si è fermata per soccorrerlo, ma si è trattato di una trappola. Mentre tentava di aiutare l’animale, è stata aggredita e accoltellata. Dopo l’aggressione, alcuni uomini le hanno rubato il portafoglio e sono fuggiti. La donna è stata portata in ospedale con ferite gravi. La polizia sta indagando sul caso e cerca testimoni.

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Stava guidando per tornare a casa quando, a bordo della strada, ha intravisto un cane apparentemente in difficoltà. La donna era sola, ma non ci ha pensato un secondo e si è fermata per aiutare l’animale. Ma si è ritrovata vittima di una brutta aggressione. Una biologa di 54 anni di Formigara, nel Cremonese, ora si ritrova ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia (per fortuna fuori pericolo di vita) e dell’uomo che l’ha colpita con un coltello si sono perse le tracce. È successo lunedì 19 maggio, nel pomeriggio intorno alle 18,30. Leggi anche Nigeriano violenta e picchia una turista a Milano: è un irregolare con precedenti per stupro . 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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