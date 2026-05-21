Locazioni turistiche | l’Europa impone ai portali nuovi obblighi di dati

In Europa, le autorità hanno introdotto nuove regole per i portali di locazioni turistiche, richiedendo loro di raccogliere e trasmettere specifici dati sugli alloggi alle autorità competenti. Questi obblighi si applicano ai principali portali online che gestiscono annunci di affitti temporanei, e riguardano le informazioni relative agli host, agli alloggi e alle prenotazioni. La normativa mira a garantire maggiore trasparenza e a monitorare il settore, senza coinvolgere direttamente le parti interessate.

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? Domande chiave Come cambierà la gestione degli annunci sui grandi portali online?. Chi dovrà trasmettere i dati degli alloggi alle autorità europee?. Perché il trasferimento dei dati tra server privati e Stato è rallentato?. Quali impatti avrà la mappatura digitale sulla vivibilità dei centri storici?.? In Breve Obbligo codice identificativo nazionale per immobili in Italia dal 1 gennaio 2025.. Piattaforme devono trasmettere indirizzi fisici e URL annunci ai database pubblici.. Nuove regole europee si integrano nel futuro Piano casa previsto entro estate 2026.. Tecnici italiani definiscono protocolli per collegare server privati ai database ministeriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Locazioni turistiche: l’Europa impone ai portali nuovi obblighi di dati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gdf, locazioni turistiche di lusso, sequestri per 7,4 milioniArezzo, 13 febbraio 2026 – Operazione della Guardia di Finanza contro un presunto sistema di evasione fiscale nel settore delle locazioni turistiche... Maxievasione nel settore delle locazioni turistiche di lusso: 7,4 milioni sequestrati dalla FinanzaLa società che gestiva gli affari si è scoperto che era fittiziamente registrata nel Regno Unito ma gestita da imprenditori italiani Dalle... Locazioni turistiche cresciute dell’85 per cento: Lecce davanti alla scelta sui limitiDal 2022 al 2025 le attività di questo tipo sono passate da 1.069 a 1.950, mentre alberghi e B&B restano quasi stabili. Il disegno di legge regionale consente ai Comuni di fissare criteri, zone e sogl ... lecceprima.it Locazione turistica: mini guida per sapere come funzionaDall’obbligo di registrazione alla forma del contratto, ecco una breve guida sulla locazione con finalità turistica. cosedicasa.com