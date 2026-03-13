Gdf locazioni turistiche di lusso sequestri per 7,4 milioni

La Guardia di Finanza ha avviato un'operazione a Arezzo contro un sistema di evasione fiscale legato alle locazioni turistiche di lusso. Durante le verifiche, sono stati sequestrati beni e somme per un totale di 7,4 milioni di euro. L'intervento riguarda specificamente il settore delle affittanze di alta gamma, con l’obiettivo di contrastare pratiche illecite e di recuperare le imposte non versate.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Operazione della Guardia di Finanza contro un presunto sistema di evasione fiscale nel settore delle locazioni turistiche di lusso. I militari del comando provinciale di Arezzo, su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, hanno eseguito perquisizioni e un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo superiore a 7,4 milioni di euro nei confronti dell'amministratore di una società formalmente con sede nel Regno Unito ma ritenuta di fatto operante in Italia. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze nell'ambito di un'indagine che riguarda una società attiva nell'intermediazione online di locazioni turistiche di fascia alta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gdf, locazioni turistiche di lusso, sequestri per 7,4 milioni Articoli correlati Maxievasione nel settore delle locazioni turistiche di lusso: 7,4 milioni sequestrati dalla FinanzaLa società che gestiva gli affari si è scoperto che era fittiziamente registrata nel Regno Unito ma gestita da imprenditori italiani Dalle... Locazioni turistiche brevi: incontro pubblico sulle nuove regoleFASANO - Il settore delle locazioni turistiche brevi è al centro di una profonda evoluzione normativa che richiede chiarezza e consapevolezza da... Tutti gli aggiornamenti su Gdf locazioni turistiche di lusso... Discussioni sull' argomento Bari, stretta della Guardia di finanza sugli affitti turistici in nero: recuperati 9,4 milioni; Monopoli, scoperte locazioni turistiche abusive e individuati lavoratori a nero. Gdf, mezzo milione evasi nel settore degli affitti turisticiLa Guardia di Finanza di Trento ha controllato 16 persone dedite ad affittare appartamenti senza adempiere ai loro obblighi tributari, alcuni dei quali completamente sconosciuti al fisco. Dopo aver sc ... ansa.it Locazioni turistiche, 70 vicino Ca' Farsetti ma 33 non hanno esposto il codice Cin. «Se i vigili passassero darebbero migliaia di euro di multe»VENEZIA - Su un totale di 70 locazioni turistiche distribuite nelle immediate vicinanze di Ca' Farsetti e registrate sul Geoportale del Comune, circa il 48% non ha ancora esposto il cosiddetto Cin, ... ilgazzettino.it Lauria, la GdF sequestra hashish ed eroina: un arresto - facebook.com facebook Mimit, monitoraggio sui carburanti, primi esiti ieri a Gdf. Chiesto chiarimenti alle principali compagnie petrolifere sulle recenti variazioni #ANSAmotori #ANSA x.com