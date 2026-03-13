Le autorità hanno sequestrato 7,4 milioni di euro in un'operazione contro un sistema di evasione fiscale nel settore delle locazioni turistiche di lusso. I finanzieri del comando provinciale di Arezzo hanno condotto l’indagine a San Giovanni Valdarno, scoprendo un giro di affitti non dichiarati e irregolari. L’intervento ha portato al sequestro di ingenti somme di denaro legate alle attività illecite.

La società che gestiva gli affari si è scoperto che era fittiziamente registrata nel Regno Unito ma gestita da imprenditori italiani Dalle investigazioni è emerso altresì che la società è controllata da soggetti residenti nel territorio dello Stato, tra i quali l’amministratore. Quest’ultimo, alla luce del superamento delle soglie di rilevanza penale relative alle imposte evase, è stato quindi denunciato alla pricura di Firenze per non aver presentato la dichiarazione annuale, per i periodi di imposta dal 2017 al 2023, e per aver impiegato il profitto del reato di omessa dichiarazione trasferendolo verso conti accesi presso istituti di credito degli Emirati Arabi Uniti e acquistando titoli pubblici, con ciò integrando la fattispecie di autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Maxievasione nel settore delle locazioni turistiche di lusso: 7,4 milioni sequestrati dalla Finanza

