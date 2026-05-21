Il rappresentante di un'organizzazione ha annunciato che chiederà un aumento delle risorse dedicate alle persone con disabilità. Ha precisato di non essere disabile, ma di collaborare con persone che affrontano questa condizione. Ha sottolineato che l’inclusione non riguarda solo la sfera economica, bensì un percorso di supporto che accompagna le persone con disabilità lungo tutto il loro percorso di vita. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela dei diritti e sull’assistenza.

Non sono disabili, ma persone con disabilità. L’inclusione non è solo un fatto economico, ma un percorso per il sostegno durante tutto il corso della vita. Le risorse, tuttavia, non sono un aspetto secondario. Il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, rivendica una visione complessiva della gestione della disabilità, non meramente economica, ma non sottovaluta affatto la necessità di avere, e redistribuire, i fondi necessari per mettere a terra le politiche del suo ministero. Al Festival dell’Economia di Trento, sollecitata da Alberto Faustini, rivendica l’attività di «tirare per la giacchetta, fin dall’inizio del mandato, il ministro Giorgetti». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Locatelli: chiederò più risorse per le disabilità

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