La ministra per le disabilità ha sollecitato un cambiamento nella rappresentazione di questa tematica nei mezzi di informazione, chiedendo un incremento di spazio e di approfondimento. Ha sottolineato l'importanza di un racconto più accurato e dettagliato sulla disabilità, evidenziando la necessità di un trattamento più qualificato e rispettoso nei media italiani. L'intervento si inserisce in un dibattito aperto sulla rappresentazione sociale di questa realtà.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Più spazio e qualità nel racconto della disabilità. La ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha lanciato un appello chiaro: è necessario dare maggiore visibilità al tema della disabilità nei media, trattandolo in modo corretto e approfondito. Secondo la ministra, è difficile trovare spazio sui giornali per raccontare esperienze positive, come progetti dedicati all’autismo o iniziative di inclusione lavorativa, nonostante il loro valore sociale. Ha sottolineato come nessuno possa sottrarsi a questa responsabilità, evidenziando il ruolo centrale dell’informazione nel costruire una narrazione più equa e consapevole. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Disabilità e media, l’appello della ministra Locatelli: “Più spazio e qualità nel racconto”

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Temi più discussi: Voto domiciliare e voto assistito per elettori con disabilità; Trasporto aereo e disabilità: formazione, tecnologia e intermodalità per un sistema più accessibile; Avviso di Manifestazione di interesse 2026 per il convenzionamento con Enti del Terzo Settore per attività di inclusione, socializzazione e sostegno alla disabilità; La disabilità non è un limite, due cortometraggi.

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attivo il servizio online per il fondo "Dopo di Noi" per persone con disabilità senza sostegno familiare. Maggiori info su Dipartimento Politiche Sociali e Salute. Info ow.ly/JCrl50YGTUw x.com