Locale cosparso di benzina poi il rogo | colpito il bar dell’ospedale di Casarano
Nelle prime ore del mattino, presso l’ospedale “Ferrari” di Casarano, si è verificato un incendio nel bar interno alla struttura. Le forze dell’ordine hanno accertato che l’area è stata cosparsa di benzina prima di essere data alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e i carabinieri per avviare le indagini. Non ci sono ancora dettagli su eventuali persone coinvolte o motivazioni dietro il gesto.
CASARANO – Un grave episodio di danneggiamento è avvenuto alle prime ore del mattino presso l’ospedale “Ferrari” di Casarano. Intorno alle 5,30, un incendio di chiara natura dolosa ha interessato il bar che sorge proprio all’ingresso del nosocomio.Ignoti hanno cosparso il locale di benzina prima. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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