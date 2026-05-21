Locale cosparso di benzina poi il rogo | colpito il bar dell’ospedale di Casarano

Nelle prime ore del mattino, presso l’ospedale “Ferrari” di Casarano, si è verificato un incendio nel bar interno alla struttura. Le forze dell’ordine hanno accertato che l’area è stata cosparsa di benzina prima di essere data alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e i carabinieri per avviare le indagini. Non ci sono ancora dettagli su eventuali persone coinvolte o motivazioni dietro il gesto.

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